В РПЦ допустили силовой захват монастыря на Афоне при участии США

Патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в Государственном департаменте США для силового взятия под контроль монастыря Эсфигмен на горе Афон. Для него решение религиозных споров при помощи насильственного изгнания является обычной практикой. Это отметил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

«Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию», - сказал Николай Балашов в беседе с РИА Новости.

Ранее появилась информация, что на Афон ввели полицейские силы для выселения из монастыря братства‎, которое не подчиняется Константинопольскому патриархату. При этом монахи, находящиеся в Эсфигмене, заявили, что будут защищать обитель.

Конфликт между патриархатом и монахами начался в 1972 году, когда последние заняли жесткую позицию по отношению к Константинополю, прервав с ним все контакты. Они тогда осудили встречи патриарха с представителями Римско-католической церкви.

Конфликт резко обострился в конце 2002 года, когда Константинопольский патриархат официально объявил мятежную братию схизматиками (раскольниками), что, согласно законодательству Греции, влечет выдворение с Афона, постановление о чем было принято судом Салоник, а затем Верховным судом Греции.

В 2013 году полицейский спецназ пошел на штурм мятежного монастыря. В результате потасовки один монах получил ранения. Защитники монастыря закидали полицейских «коктейлями Молотова», в связи с чем штурм не увенчался успехом.

В 2017 году некоторых жителей монастыря приговорили к длительным срокам за силовые протесты против выселения - двум из них назначили по 17 лет лишения свободы.