В Болгарии горят три склада с пиротехникой, есть пострадавшие

В столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехникой весом более двух тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали по меньше мере четыре человека. Об этом сообщает телеканал Болгарское национальное телевидение со ссылкой на МВД страны.

«Горят три склада. Мы вывезли двоих пострадавших - мужчину и женщину, которые получили серьезные ранения. По неподтвержденной информации, есть также пострадавшие сотрудники компании, которые получили ранения. Слышен непрерывный грохот и треск», - сказал представитель МВД Димитр Кангалджиев.

Еще одним из пострадавших, предварительно, стал охранник предприятий.

Сообщается, что на место прибыли машины скорой помощи, но их не пускают к месту происшествия, так как это небезопасно. На месте пожара присутствуют саперы и военная полиция, аварийные бригады, к городу также выехал глава МВД страны Калин Стоянов.

Склады располагаются в городе Елин-Пелин Софийской области, по словам мэра, рядом с ними нет жилых зданий. Тем не менее ведется эвакуация оставшихся вблизи возгорания людей, в регионе также объявили частичное бедственное положение.