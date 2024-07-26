В Германии за финансирование ИГ* задержаны два россиянина

В Германии за финансирование террористической организации «Исламское государство»(ИГ)* (запрещена на территории РФ как террористическая) арестованы два гражданина России. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.

«В начале лета 2022 года обвиняемые присоединились к ранее созданной другими людьми преступной организации. Целью был сбор средств в Германии и других европейских странах и предоставление их иностранной террористической организации ИГ*», - говорится в сводке ведомства.

Сбор средств производился через социальные сети для последующей отправки члену организации за границей, использование этих средств координировалось в чате организации. В частности, средства были направлены на помощь заключенным женам боевиков, уточнили в прокуратуре.

По этому делу также провели обыски на семи объектах в четырех немецких городах, пишет RT. В ведомстве добавили, что задержанные осуществляли сделки на сумму более €25 тысяч (более двух миллионов рублей).

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.