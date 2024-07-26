МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии за финансирование ИГ* задержаны два россиянина

По сообщению генпрокуратуры ФРГ, сбор денег проводился в Германии и других европейских городах, в частности, их использовали для помощи заключенным женам боевиков.
Елизавета Кондрикова 2024-07-26 00:36:56
© Фото: IMAGO, Noah Wedel Globallookpress

В Германии за финансирование террористической организации «Исламское государство»(ИГ)* (запрещена на территории РФ как террористическая) арестованы два гражданина России. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.

«В начале лета 2022 года обвиняемые присоединились к ранее созданной другими людьми преступной организации. Целью был сбор средств в Германии и других европейских странах и предоставление их иностранной террористической организации ИГ*», - говорится в сводке ведомства.

Сбор средств производился через социальные сети для последующей отправки члену организации за границей, использование этих средств координировалось в чате организации. В частности, средства были направлены на помощь заключенным женам боевиков, уточнили в прокуратуре.

По этому делу также провели обыски на семи объектах в четырех немецких городах, пишет RT. В ведомстве добавили, что задержанные осуществляли сделки на сумму более €25 тысяч (более двух миллионов рублей).

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Германия #террористы #террористическая организация #арест #сбор средств #Генпрокуратура ФРГ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 