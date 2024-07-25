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Путин встретился в Кремле с Башаром Асадом

Главы государств обсудили ситуацию в регионе и торгово-экономические связи между странами.
Владимир Рубанов 2024-07-25 09:15:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Встреча двух лидеров состоялась накануне вечером.

Главы государств обсудили ситуацию в регионе, которая имеет тенденцию к обострению, что напрямую касается Сирии.

Путин отметил, что визит Асада совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между государствами. Президент добавил, что прошедшие десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов в обеих странах.

Российский и сирийский лидеры обсудили также торгово-экономические связи между Москвой и Дамаском. Путин заявил, что в этой сфере есть перспективные направления.

#сирия #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Башар Асад #встреча
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