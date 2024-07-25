Биолог Темерева: в РФ есть водоемы, пригодные для поедающей мозг амебы

Поедающая мозг амеба неглерия (Naegleria fowleri) живет в пресных водоемах, температура которых долгое время остается повышенной, рассказала «Звезде» профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Неглерию ошибочно называют микробом, но это одноклеточный эукариот, рассказала она. Амеба проникает в мозг человека по обонятельным нервам - то есть через нос.

В России случаи этой смертельной инфекции не зарегистрированы, но подходящие для жизни амебы водоемы в период жары в нашей стране есть. Чтобы не стать жертвой неглерии, нужно использовать прищепку - так микроорганизм не сможет попасть в нос.

Ранее в Израиле десятилетний мальчик попал в больницу с воспалением мозга, которое вызывает Naegleria fowleri. Он находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Это второй случай за месяц в этой стране. Ранее заболел 26-летний местный житель после посещения одного из пляжей на озере Кинерет. 4 июля его госпитализировали, а 7-го сообщили о его смерти. Врачи заявили, что испробовали все средства для спасения пациента и даже провели хирургическое вмешательство, но ничего не помогло.

В 2020 году власти Техаса распространили сообщение об опасности употребления водопроводной воды, куда мог попасть этот смертельно опасный паразит. Тогда после заражения умер шестилетний мальчик.

А в системе водоснабжения округа Сент-Бернар, штат Луизиана, летом 2013 года амебу нашли на станции отбора проб, обслуживающей более 44 тысяч человек.