В Минобороны сообщили о крушении Ми-28 в Калужской области

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Авиакатастрофа произошла при выполнении планового полета. Экипаж погиб.

Вертолет упал в безлюдной местности, добавили в военном ведомстве. На земле разрушений нет.

По предварительным данным, вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности, уточнили в Министерстве обороны. На месте падения Ми-28 работает комиссия ВКС России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.