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В Минобороны сообщили о крушении Ми-28 в Калужской области

Экипаж погиб. Предварительная причина аварии - техническая неисправность.
2024-07-25 07:39:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Авиакатастрофа произошла при выполнении планового полета. Экипаж погиб.

Вертолет упал в безлюдной местности, добавили в военном ведомстве. На земле разрушений нет.

По предварительным данным, вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности, уточнили в Министерстве обороны. На месте падения Ми-28 работает комиссия ВКС России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #вертолет #Калужская область #крушение #авиакатастрофа #Ми-28В
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