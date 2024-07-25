В Черном море уничтожены два безэкипажных катера

Дежурные огневые средства уничтожили прошедшей ночью в Черном море два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России.
Над Крымом и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата.
Кроме того, средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Курской областью и три - над Белгородской.
Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении военного ведомства.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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