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В Черном море уничтожены два безэкипажных катера

Над Крымом и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены четыре БПЛА.
2024-07-25 07:30:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные огневые средства уничтожили прошедшей ночью в Черном море два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России.

Над Крымом и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Курской областью и три - над Белгородской.

Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны России #пво #бпла #Украина #Курская область #белгородская область #ВСУ #Черное море #Безэкипажные катера
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