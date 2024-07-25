У Филиппин перевернулся танкер с 1,4 млн литров мазута

Один член экипажа числится пропавшим без вести после крушения танкера с мазутом рано утром в четверг у берегов Филиппин, сообщает Reuters со ссылкой на министра транспорта страны.

Нефтяной танкер MT Terra Nova перевозил 1 494 тонны топлива. Судно перевернулось недалеко от прибрежного города Лимай в провинции Батаан.

Инцидент привел к разливу нефти. Филиппины пока не могут отправить на место аварии технические средства из-за сильного ветра и высоких волн, заявил министр транспорта Хайме Баутиста.

Министр добавил, что 16 из 17 членов экипажа были спасены. Поиски еще одного человека продолжаются. Представитель береговой охраны сказал, что ведется расследование, чтобы выяснить, связана ли морская авария с тайфуном «Гаеми».

Во время этого инцидента в близлежащих водах не наблюдалось никаких погодных аномалий, заявили в береговой охране.

Ранее в результате вызванных тайфуном «Гаеми» дождей и усиления ветра на Тайване погибли два человека, еще 200 получили ранения. В Китае скорость ветра достигала 45 м/с, там эвакуировали более 150 тысяч человек.