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В США отчитались о тестах лекарства от ВИЧ с эффективностью в 100%

В первой части испытаний участвовали женщины, в том числе беременные и несовершеннолетние, следующим этапом станет тестирование при вовлечении мужчин.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 04:46:38
© Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress

Американская компания Gilead Sciences опубликовала результаты тестирования препарата от ВИЧ, которое, как утверждается, на сто процентов эффективно и безопасно. Полные результаты появились на сайте организации.

Новый препарат предполагается вводить в организм дважды в год, в отличие от подобного, которое принимается ежедневно и обладает меньшей эффективностью. Испытание подтвердило, что лекарство на 100 процентов снижает заболеваемость ВИЧ-инфекцией. 

В тестировании принимали участие женщины, в том числе беременные и несовершеннолетние, по итогам исследования не было зафиксировано ни одного случая ВИЧ. Следующим этапом станет привлечение к тестированию мужчин, ожидается, что оно завершится к концу 2024-началу 2025 года. Для того, чтобы препарат перешел в массовое производство, его необходимо испытать несколько раз.

Ранее эксперт Наталия Сизова заявила, что этот американский препарат имеет огромный потенциал для лечения и профилактики ВИЧ, однако отметила его отсутствие в России. По словам специалиста, скорее всего оно не будет массово производиться в нашей стране из-за высокой стоимости.

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