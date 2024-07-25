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Мишустин: результаты в разработке инноваций будут видны через 3-5 лет

По словам председателя кабмина, в этот срок появятся новые технологические решения и продукты, созданные совместно с реальным сектором.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 02:26:53
© Фото: Пресс-служба правительства РФ

Первые результаты в работе по укреплению «технологического суверенитета» России будут видны уже в ближайшие 3-5 лет, на данный момент российским разработкам трудно конкурировать с иностранными. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В ближайшие 3–5 лет мы должны увидеть первые результаты — новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики», - сказал Мишустин в ходе посещение специализированного учебно-научного центра НГУ.

Он добавил, что национальные цели развития государства и суверенитет зависят от науки и образования, и анонсировал в будущем строительство новых учебных кампусов мирового уровня для исследований, учебы и занятий наукой.

В Новосибирске Мишустин также отметил, что российским инновациям пока сложно конкурировать с иностранными аналогами, и они не «лучшие в мире», однако призвал компании прибегать к российским разработкам.  

#Наука #образование #михаил мишустин #Новосибирск #инновации #нгу #технологический суверенитет
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