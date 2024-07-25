Мишустин: результаты в разработке инноваций будут видны через 3-5 лет

Первые результаты в работе по укреплению «технологического суверенитета» России будут видны уже в ближайшие 3-5 лет, на данный момент российским разработкам трудно конкурировать с иностранными. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В ближайшие 3–5 лет мы должны увидеть первые результаты — новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики», - сказал Мишустин в ходе посещение специализированного учебно-научного центра НГУ.

Он добавил, что национальные цели развития государства и суверенитет зависят от науки и образования, и анонсировал в будущем строительство новых учебных кампусов мирового уровня для исследований, учебы и занятий наукой.

В Новосибирске Мишустин также отметил, что российским инновациям пока сложно конкурировать с иностранными аналогами, и они не «лучшие в мире», однако призвал компании прибегать к российским разработкам.