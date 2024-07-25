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Путин пообещал возмездие всем, кто попытается расколоть общество

Президент призвал своевременно реагировать на вызовы современности, внедрять новые методы расследований, не только раскрывать, но и предотвращать преступления.
Ян Брацкий 2024-07-25 02:12:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российское общество не получится запугать или расколоть, а тех, кто попытается это сделать, сыграв на религиозных или национальных чувствах, будет ждать неотвратимое возмездие. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

«Подчеркну - у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие», - сказал глава государства.

Со слов президента, органы следствия МВД, ФСБ и Следственного комитета вносят огромный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, защищают интересы государства, права и свободы его граждан.

В свете новых угроз Путин призвал грамотно и оперативно реагировать на вызовы, внедряя новые методы расследований, искать передовые подходы, не только раскрывать, но и предотвращать преступления.

Президент пожелал сотрудникам органов следствия профессиональных успехов, а также выразил уверенность, что по всем ключевым направлениям работы они будут добиваться достойных результатов.

#Путин #Кремль #Президент #День следствия
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