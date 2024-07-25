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Фрадков и Цивилева проверили стройку военного госпиталя в Махачкале

Для Минобороны сейчас крайне важны новые объекты медицинской инфраструктуры, все работы по их развертыванию на особом контроле, заявил замминистра обороны РФ Павел Фрадков.
2024-07-25 20:23:24
© Фото: Минобороны РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Заместители министра обороны РФ Павел Фрадков и Анна Цивилева прибыли в войска Южного военного округа для проверки хода строительства 412 военного госпиталя Минобороны России в Махачкале.

На данный момент продолжаются отделочные работы, производится монтаж внутренних коммуникаций водо- и энергоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и связи, отметил руководитель проекта от Военно-строительной компании Евгений Ребров.

Анна Цивилева, осматривая будущие лечебные корпуса, попросила предусмотреть дополнительный коечный фонд для прохождения реабилитации и протезирования. Также она заявила, что уже начат набор медицинского персонала для госпиталя.

Строительство нового госпиталя будет полностью завершено к февралю 2025 года.

«Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства Министерства обороны», - заявил Павел Фрадков.

Будущее медицинское учреждение возводится на берегу Каспийского моря. Учреждение будет сдано «под ключ» с полным оснащением и передовым лечебно-диагностическим оборудованием для оказания высококвалифицированной помощи военнослужащим и членам их семей.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #строительство #Махачкала #военный госпиталь #Павел Фрадков #Анна Цивилева
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