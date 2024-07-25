Путин поручил создать роботизированные комплексы против морских дронов

Президент России Владимир Путин поручил создать роботизированные комплексы для противостояния безэкипажным судам. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил курирующий морскую политику Николай Патрушев.

По словам Патрушева, в ходе совещания по кораблестроению, которое прошло в конце июня, Путин обозначил не только этот вопрос, но и направления создания других перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники.

Патрушев констатировал наступление очередного этапа развития ВМФ России. Он отметил, что необходимо обеспечить такое качество российского флота, которое позволит опередить технические возможности других морских стран.

«Россия, являясь великой морской державой, должна обладать мощным военно-морским флотом, в состав которого войдут корабли, предназначенные для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах», - заявил он.

Также Николай Патрушев отметил, что российский военно-морско флот должен иметь развитую систему базирования и обеспечения.

Ранее экипаж российского катера «Раптор» показал уничтожение украинских безэкипажных катеров в Черном море.