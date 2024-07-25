Ihlas: у пляжа в Стамбуле нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой

У берегов Стамбула обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл. Предположительно, он принадлежит ВМС Украины. Об этом сообщает турецкое агентство Ihlas.

Странную находку обнаружили утром спасатели, которые дежурили на пляже в стамбульском районе Чаталджа. Водное транспортное средство покачивалось на волнах. По информации СМИ, спасатели приблизились к объекту и обнаружили на нем военное снаряжение, о чем сообщили в полицию.

Внутри гидроцикла силовики нашли взрывчатку, а на его корпусе - камеры. Специалисты провели первоначальную проверку. Далее его планируют отправить на исследование военным специалистам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.