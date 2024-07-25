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Корреспондент показал мастерство маскировки «Бук-M3» в зоне СВО

Помимо умения маскировать машину на местности, расчет этого «Бука» научился сбивать одну ракету ATACMS за другой.
Владислав Кустов 2024-07-25 17:43:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов продемонстрировал мастерство маскировки, которого достиг расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-M3» в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Пример мастерства маскировки. Этот "Бук-М3" не только сложно заметить на фоне лесопосадки. Сложно даже вплотную различить, что это за машина. Именно ее работа разочаровала новых обладателей натовских ракет ATACMS», - прокомментировал корреспондент. 

Он добавил, что расчет этого «Бука» уже успел досконально изучить особенности этих ракет, и теперь они сбиваются в воздухе одна за другой. 

«Первый раз, конечно, было трудно - мы не сталкивались с этим никогда. Ну один-два раза, и все, научились. Сейчас, можно сказать, щелкаем их как орешки», - заявил старший оператор ЗРК с позывным Демон.

Корреспондент отметил, что этот «Бук-M3» группировки войск «Центр» - часть глубоко эшелонированной противовоздушной обороны. Расчет уже «набил руку» и досконально знает, на какой высоте и в какой момент вражескую ракету легче всего сбить.

Работа бойцов ПВО требует глубокого знания тактики. Здесь, как и на поле боя, наши бойцы пытаются перехитрить противника. В небе зачастую появляются ложные цели, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. И тут главное - их отличить.

На земле, чтобы запутать врага, подразделение ПВО группировки «Центр» создает ложные позиции зенитных ракетных комплексов, а сами ЗРК зачастую работают в комплексе. Например, когда «Бук-М3» цель обнаруживает, а «Бук-М2» ее поражает.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ЗРК #Бук-М3 #наш эксклюзив #группировка «Центр»
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