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Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы

Происшествие случилось в здании, в котором расположена стоматологическая клиника.
Сергей Лебедев 2024-07-25 16:26:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня днем в центре Москвы в Звонарском переулке произошел пожар в здании, в котором расположена стоматологическая клиника. Кадры с места происшествия появились в распоряжении телеканала «Звезда».‎

По сообщению Telegram-канала Mash, угарным газом едва не отравились 15 пациентов медицинского учреждения. Якобы они оказались заблокированы в ординаторской.

Эту информацию опровергли в столичном управлении МЧС. В ведомстве отметили, что люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС добавили, что небольшое возгорание произошло в подвальном помещении. Его оперативно ликвидировали.

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