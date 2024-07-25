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Ближайшие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней

Россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января.
Сергей Лебедев 2024-07-25 15:04:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В России ближайшие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней. Это следует из проекта постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в 2025 году. Предполагается, что россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января включительно.

В мае предлагается предоставить по четыре выходных дня - с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, а на День России дадут еще четыре - с 12 по 15 июня. Об этом сообщает Радио Sputnik.

На День народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. В декабре 2025 года новогодние каникулы начнутся 31-го числа.

#Россия #праздник #перенос #минтруд #выходные
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