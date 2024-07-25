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В Москве незнакомец повалил женщину и отнял у нее младенца

Очевидец догнал мужчину, и тот бросил ребенка на землю.
Владимир Рубанов 2024-07-25 14:13:01
© Фото: ГСУ СК России по Москве © Видео: ГСУ СК России по Москве

Прохожий вырвал младенца из рук незнакомой женщины на юге-востоке Москвы и попытался с ним сбежать, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. Это произошло накануне в Ферганском проезде в Выхино-Жулебино.

За похитителем погнался очевидец, и тот бросил младенца на землю. Ребенок, которому меньше года, получил травмы.

Подозреваемого задержали. Это мужчина 1997 года рождения. Кузьминский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека», сообщает «360».

Судя по видеозаписи, похититель напал на женщину, которая гуляла в сквере с ребенком. Она сначала пыталась убежать, потом сопротивлялась и не выпускала младенца. Но мужчина повалил ее и вырвал ребенка силой.

#Москва #дети #Задержание #нападение #Уголовное дело #похищение #следствие #младенец #Выхино-Жулебино
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