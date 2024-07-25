Фронтовой художник Сивачев написал сотни этюдов в зоне спецоперации

Мобилизованный профессиональный художник Юрий Сивачев рассказал корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву, что он успел написать сотни этюдов в зоне специальной военной операции. Он сделал это в составе Первой фронтовой творческой бригады Ленинградского военного округа.

Сивачев колесил с полевым мольбертом вдоль линии боевого соприкосновения почти год, и за это время он успел создать множество произведений. Сегодня эти работы выставлены в музеях по всей России.

«Работать с натуры быстро - это у него фронтовая привычка. На передовой с палитрой в руках долго не простоишь. Дорога каждая минута», - отметил корреспондент.

Сегодня в Центральном военно-морском музее представлены картины, посвященные в основном морским пехотинцам. У многих нет ни имен, ни фамилий, ни даже позывных. Но все они - персонажи из реальной жизни, с которыми художник познакомился на передовой.

Юрий Сивачев отметил, что каждый из тех, кого он написал, на данный момент жив, хотя некоторые и получили ранение. Со всеми этими людьми он периодически поддерживает связь.

В настоящий момент младший сержант Сивачев заключил контракт и теперь служит при Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа. Вместе с коллективом он выезжает в зону спецоперации в творческие командировки, проводит передвижные выставки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.