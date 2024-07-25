Жителя Бийска задержали за перевод денег на БПЛА для националистов

В Алтайском крае сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 20-летнего жителя города Бийск. Он обвиняется в государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
По версии следствия, злоумышленник связался через Telegram с представителями украинского военизированного объединения. Он перевел боевикам деньги на покупку беспилотников и оборудования.
Отмечается, что молодой человек рассматривал возможность участия в боевых действиях на стороне ВСУ. На задержанного возбуждено уголовное дело.
По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»