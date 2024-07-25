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Готовившие теракт в Шереметьево призывали в Сети к экстремизму

Обвинение запросило до 28 лет планировавшим подрыв топливных резервуаров на заправке в аэропорту, они также призывали к уничтожению зданий госорганов и политических партий.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 00:51:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Обвиняемые в планировании теракта в московском аэропорту Шереметьево Михаил Дарий и Илья Ковылков призывали других людей совершать преступления, связанные с применением насилия и причинением вреда. Об этом говорится в материалах дела.

«Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО», - приводит РИА Новости слова гособвинителя, сказанные им в суде.

Задержанные обвиняются в планировании подрыва топливных резервуаров на заправочной станции аэропорта с целью дестабилизировать обстановку в стране по указаниям украинских спецслужб. Дарий также обвиняется в призывах к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма проводилась в Telegram.

Рассмотрения дела началось 15 июля. Фигуранты проходят по статьям о подготовке теракта, попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ, Михаил Дарий отдельно - об участии в деятельности террористической организации. Дарию грозит 21 год колонии, Ковылкову - 28 лет, приговор будет оглашен в пятницу 26 июля.

#Теракт #Шереметьево #подрыв #социальные сети #призыв к экстремизму #планирование теракта
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