Готовившие теракт в Шереметьево призывали в Сети к экстремизму

Обвиняемые в планировании теракта в московском аэропорту Шереметьево Михаил Дарий и Илья Ковылков призывали других людей совершать преступления, связанные с применением насилия и причинением вреда. Об этом говорится в материалах дела.

«Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО», - приводит РИА Новости слова гособвинителя, сказанные им в суде.

Задержанные обвиняются в планировании подрыва топливных резервуаров на заправочной станции аэропорта с целью дестабилизировать обстановку в стране по указаниям украинских спецслужб. Дарий также обвиняется в призывах к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма проводилась в Telegram.

Рассмотрения дела началось 15 июля. Фигуранты проходят по статьям о подготовке теракта, попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ, Михаил Дарий отдельно - об участии в деятельности террористической организации. Дарию грозит 21 год колонии, Ковылкову - 28 лет, приговор будет оглашен в пятницу 26 июля.