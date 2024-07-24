В аэропорту столицы Непала загорелся самолет, погибли пять человек

Тела пяти человек нашли на месте аварии самолета в аэропорту столицы Непала Катманду, сообщает РИА Новости.

Самолет авиакомпании Saurya Airlines при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Катманду, сообщает Kathmandu Press. На борту было 19 человек, включая экипаж.

Авария произошла в среду около 11 часов по местному времени (примерно 08.15 мск). На месте ЧП работают пожарные, прибыли машины скорой помощи.

Самолет выполнял внутренний рейс в Покхару. Это второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала. Парк авиакомпании Saurya Airlines состоит из трех Bombardier CRJ200LR/ER.