Титулованная британская наездница снялась с ОИ из-за расследования FEI

Трехкратная олимпийская чемпионка по конному спорту, британка Шарлотта Дюжарден снялась с Олимпийских Игр в Париже из-за своего «ошибочного» поведения во время тренировочной сессии четыре года назад, которое попало на видео.

«Международная федерация конного спорта (FEI) проводит расследование, и я приняла решение отказаться от всех соревнований, включая Олимпийские игры в Париже, пока идет этот процесс», - написала чемпионка в социальных сетях.

Запись показывает, как спортсменка несколько раз ударила лошадь по ногам, передает RT со ссылкой на британские СМИ. По словам самой Дюжарден, произошедшее «не в ее характере» и «не отражает» ее обычное поведение с людьми и животными. Тем не менее она признала, что ей нет оправдания, и выразила сожаление из-за случившегося.

Спортсменка является обладательницей шести олимпийских медалей - трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых.