Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пулеметное гнездо и боевиков ВСУ

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы противника и его укрепленные позиции в зоне проведения специальной военной операции.
Огневое поражение нанесли расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки. Под прикрытием артиллерийского огня действуют наши мотострелковые подразделения.
Разведчики обнаружили, что противник стягивает силы в один из районов и планирует дальнейшие наступательные действия. Расчет гаубицы «Мста-Б» получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанес удары по целям. Противник при этом находился на дальностях нескольких десятков километров.
«Раза в три-четыре стало больше работы. Здесь собрались воины мотивированные. Цели абсолютно разные. Бывают опорные пункты, живая сила противника. Совсем недавно поразили пулеметное гнездо. В основном, работаем по танкам и тяжелой технике», - рассказал командир орудия с позывным «Грут».
Боевая работа расчетов орудий очень активная. Боеприпасов хватает. Их доставку обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.
«Снарядов хватает на все цели. С обмундированием проблем вообще никаких нет. Боекомплектов для стрелкового оружия тоже достаточно», - поделился «Грут».
В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.
«Я пошел на СВО потому, что очень хорошо знаю историю, в том числе Великой Отечественной войны. В итоге, так получилось, что еще до начала спецоперации углублялся и интересовался. И понял, что это продолжение. Это и есть моя основная мотивация», - объяснил командир орудия.
Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. Бьют по различным целям. Главная задача - снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить долговременные огневые точки противника.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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