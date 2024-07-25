Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пулеметное гнездо и боевиков ВСУ

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы противника и его укрепленные позиции в зоне проведения специальной военной операции.

Огневое поражение нанесли расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки. Под прикрытием артиллерийского огня действуют наши мотострелковые подразделения.

Разведчики обнаружили, что противник стягивает силы в один из районов и планирует дальнейшие наступательные действия. Расчет гаубицы «Мста-Б» получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанес удары по целям. Противник при этом находился на дальностях нескольких десятков километров.

«Раза в три-четыре стало больше работы. Здесь собрались воины мотивированные. Цели абсолютно разные. Бывают опорные пункты, живая сила противника. Совсем недавно поразили пулеметное гнездо. В основном, работаем по танкам и тяжелой технике», - рассказал командир орудия с позывным «Грут».

Боевая работа расчетов орудий очень активная. Боеприпасов хватает. Их доставку обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

«Снарядов хватает на все цели. С обмундированием проблем вообще никаких нет. Боекомплектов для стрелкового оружия тоже достаточно», - поделился «Грут».

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.

«Я пошел на СВО потому, что очень хорошо знаю историю, в том числе Великой Отечественной войны. В итоге, так получилось, что еще до начала спецоперации углублялся и интересовался. И понял, что это продолжение. Это и есть моя основная мотивация», - объяснил командир орудия.

Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. Бьют по различным целям. Главная задача - снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить долговременные огневые точки противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.