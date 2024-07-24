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Раскрыта личность задержанного во Франции россиянина

Российского гражданина подозревают в подготовке к «дестабилизации» во время Олимпийских игр.
Ян Брацкий 2024-07-24 22:38:56
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Задержанный во Франции россиянин оказался поваром, сообщает газета Monde. Из ее публикации следует, что задержанному 40 лет, он обучался в парижской кулинарной школе и ранее участвовал в реалити-шоу. В столицу Франции он прибыл в 2010 году. В квартире задержанного провели обыск.

Накануне французские СМИ сообщили о задержании россиянина по подозрению в подготовке к «дестабилизации» во время Олимпиады. До заседания суда российского гражданина заключили под стражу.

Примечательно, что французские власти не направляли в посольство Российской Федерации официальных уведомлений. Дипломаты намерены требовать разъяснений, пишет РИА Новости.

#Франция #Олимпиада #полиция #суд #Посольство РФ
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