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Мощное извержение гейзера произошло в парке Йеллоустоун в США

В результате повредился деревянный настил, территорию вокруг места взрыва гейзера временно закрыли, о пострадавших среди посетителей не сообщается.
Елизавета Кондрикова 2024-07-24 02:02:13
© Фото: @vladamarch, Facebook* © Видео: @vladamarch, Facebook*

Посетители американского национального парка Йеллоустоун стали свидетелями мощнейшего извержения гейзера, очевидцы поделились кадрами огромного водяного столпа, бьющего из-под земли. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Извержение произошло в 10:00 по местному времени, в парке уже присутствовали посетители, на кадрах видно, как напуганная толпа пытается сбежать с места извержения. Явление повредило дощатый настил, зону происшествия временно закрыли для проведения ремонтных работ. На месте также работают геологи.  

В пресс-службе парка назвали подобное природное явление «относительно обычным», до этого подобный взрыв в районе случался в 2009 году. По словам специалистов Йеллоустоунского парка, повторения извержения в ближайшее время не случится, так как активность в пределах местной вулканической системы остается на нормальном фоновом уровне.

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#сша #природное явление #извержение #гейзер #Йеллоустонский национальный парк
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