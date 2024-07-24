Дождь, гроза и сильный ветер накроют Москву 25 июля

В Москве 25 июля ожидается ухудшение погоды. Жители и гости столицы завтра столкнутся с грозой, дождями и ветром, который будет достигать скорости 15 м/сек. Судя по прогнозу, количество выпавших осадков составит 25 мм, заявило Главное управление МЧС России по г. Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров.

«Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставляйте детей без присмотра», - сказано в сообщении.

При необходимости - можно позвонить по телефону 101 и 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Накануне непогода бушевала в Сочи - там даже видели смерч. Ливень снес несколько деревьев и дождевая вода подтопила набережные города. В городе действовало штормовое предупреждение.