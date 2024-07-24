МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дождь, гроза и сильный ветер накроют Москву 25 июля

Водителям порекомендовали не парковать автомобили под деревьями, а пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции.
Ирина Егорова 2024-07-24 20:26:42
© Фото: ТРК «Звезда»

В Москве 25 июля ожидается ухудшение погоды. Жители и гости столицы завтра столкнутся с грозой, дождями и ветром, который будет достигать скорости 15 м/сек. Судя по прогнозу, количество выпавших осадков составит 25 мм, заявило Главное управление МЧС России по г. Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендовали  водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров.

«Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставляйте детей без присмотра», - сказано в сообщении.

При необходимости - можно позвонить по телефону 101 и 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Накануне непогода бушевала в Сочи - там даже видели смерч. Ливень снес несколько деревьев и дождевая вода подтопила набережные города. В городе действовало штормовое предупреждение.

#Москва #Погода #МЧС #ветер #предупреждение #Гроза
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 