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Путин: к 2030-му новые регионы достигнут общероссийского уровня жизни

Владимир Путин подчеркнул, что достойные условия для жизни и работы людей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо создавать уже сейчас.
Тимур Шерзад 2024-07-24 18:35:14
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня по качеству жизни людей. Он сказал об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом Путин подчеркнул, что достойные условия для жизни и работы людей в этих регионах России надо создавать уже сейчас. 

«Чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей, на будущее», - подчеркнул президент. 

Для этого Россия реализует специальную комплексную программу социально-экономического развития своих новых регионов. 

Говоря о конкретике, Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии необходимо ускоренными темпами строить современные дома и ремонтировать уже имеющиеся. То же необходимо делать и с социальными и транспортными объектами. Необходимо, добавил Путин, создавать условия для динамичного развития промышленности, малого и среднего бизнеса и экономики в целом. 

#в стране и мире #ДНР #Владимир Путин #ЛНР #запорожская область #Херсонская область
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