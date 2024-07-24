Путин: к 2030-му новые регионы достигнут общероссийского уровня жизни

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня по качеству жизни людей. Он сказал об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом Путин подчеркнул, что достойные условия для жизни и работы людей в этих регионах России надо создавать уже сейчас.

«Чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей, на будущее», - подчеркнул президент.

Для этого Россия реализует специальную комплексную программу социально-экономического развития своих новых регионов.

Говоря о конкретике, Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии необходимо ускоренными темпами строить современные дома и ремонтировать уже имеющиеся. То же необходимо делать и с социальными и транспортными объектами. Необходимо, добавил Путин, создавать условия для динамичного развития промышленности, малого и среднего бизнеса и экономики в целом.