Су-27 не допустил нарушения границы британскими военными самолетами

Российский истребитель Су-27 из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне, не допустил нарушения государственной границы РФ тремя британскими самолетами. Об этом сообщает Минобороны России.
Воздушные цели, приближающиеся к российской границе, были обнаружены над акваторией Черного моря. Су-27 подняли, чтобы не допустить ее нарушения.
Российский летчик идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» британских ВВС.
Су-27 приблизился к иностранным военным самолетам, и они выполнили разворот от российской границы. Наш истребитель, как сообщили в МО РФ, благополучно вернулся обратно на аэродром.
В российском оборонном ведомстве отметили, что нарушения государственной границы допущено не было.
При этом, как подчеркнули в Минобороны России, полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российский истребитель не пересекал воздушные трассы. Летчик не выполнял опасного сближения с иностранными самолетами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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