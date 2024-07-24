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Су-27 не допустил нарушения границы британскими военными самолетами

Два истребителя «Тайфун» и стратегический самолет-разведчик RC-135 британских ВВС были обнаружены над акваторией Черного моря.
2024-07-24 16:55:49
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Российский истребитель Су-27 из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне, не допустил нарушения государственной границы РФ тремя британскими самолетами. Об этом сообщает Минобороны России. 

Воздушные цели, приближающиеся к российской границе, были обнаружены над акваторией Черного моря. Су-27 подняли, чтобы не допустить ее нарушения. 

Российский летчик идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» британских ВВС. 

Су-27 приблизился к иностранным военным самолетам, и они выполнили разворот от российской границы. Наш истребитель, как сообщили в МО РФ, благополучно вернулся обратно на аэродром.

В российском оборонном ведомстве отметили, что нарушения государственной границы допущено не было. 

При этом, как подчеркнули в Минобороны России, полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российский истребитель не пересекал воздушные трассы. Летчик не выполнял опасного сближения с иностранными самолетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #тайфун #Су-27 #Черное море #rc-135
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