Эксперт Белов оценил шансы Шольца переизбраться на пост канцлера ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен переизбраться в 2025 году. Но если в мае 2021 года его утвердили большинством голосов депутатов съезда, то сегодня, по опросам, только треть членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддерживают его на пост канцлера ФРГ. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Эксперт напомнил, что сегодня стало известно, что выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. А также вспомнил о ранее озвученных намерениях Шольца стать кандидатом от СДПГ.

«Это не первое заявление Шольца, что он должен быть ключевым кандидатом. Уже в мае перед выборами в европейский парламент говорил о том, что он желает стать кандидатом на этот пост», - напомнил Белов.

Эксперт рассказал о предвыборной процедуре - каждая партия, которая рассчитывает на победу, заявляет о своем ключевом кандидате, как правило, по примерам прошлых выборов, это Христианско-демократический союз Германии (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и партия «Союз 90/Зеленые». Белов считает, что в 2025 году победит именно ХДС.

«Поэтому май месяц - это выборы в Европейский парламент, а конец июня - это ситуация вокруг Байдена, который снимает свою кандидатуру на пост президента. И требования к Шольцу - поступить как Байден. Завтра Шольц уходит в отпуск, поэтому перед отпуском он успокаивает электорат, партию словами "Я не Байден, я не хромая утка, я талантливый канцлер, который удерживает лебедя, рака и щуку, по басне Крылова, в одной связке"», - объяснил поведение Шольца эксперт.

По его словам, канцлер достаточно умелый, кризисный, компромиссный менеджер, который с декабря 2021 года делает достаточно сложную вещь, удерживая три партии с достаточно разными программными установками. Коалиционный договор, принятый в конце ноября 2021 года, доказывает это, он шит разными нитками - красными, зелеными и желтыми, заключил эксперт.

Своим намерением переизбраться в следующим году он как бы заявляет, что крепко сидит в кресле, управляет правительством, решает проблемы, пусть и на компромиссной основе, он намерен сохранить правительство вопреки всем спекуляциям и слухам до сентября 2025 года.

«Мой прогноз - это ему удастся, но мой прогноз не гарантия. Все может быть - и вотум недоверия, и отставка канцлера кабинета, но это маловероятно. Я думаю, что канцлер доведет правительство до сентября 2025 года. Но вот к чему он доведет Германию, экономику и прочее, это открытый вопрос», - подытожил Белов.

Следующие выборы в бундестаг (парламент ФРГ) пройдут в 2025 году. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер. Сейчас Шольц возглавляет коалиционное правительство, куда, помимо Социал-демократической партии, входят «зеленые» и свободные демократы.

Напомним, что Олаф Шольц занял пост канцлера Германии в 2021 году. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была канцлером ФРГ с 2005 года.