ВС РФ ударами «Рапиры» уничтожили пехоту ВСУ на Донецком направлении

Расчет противотанковой пушки «Рапира» группировки войск «Юг» уничтожил позиции и группу пехоты украинских националистов на Донецком направлении. Кадрами боевой работы военнослужащих поделилось Министерство обороны РФ.

Расчет «Рапиры» отправил несколько снарядов по целям. Кадры объективного контроля подтвердили, что все снаряды легли точно.

На видео российского оборонного ведомства показано, что орудие расположено в укрытии. Военнослужащие производят расчеты. Затем заряжающий досылает снаряд в камору. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие спусковой механизм. После выстрела выбрасывается гильза.

«Это долговременная огневая точка. Строилась своими силами, все вручную. Для прикрытия. Мы противотанковая батарея, соответственно есть подбитая техника, есть успехи на войне. Прикрываем пехоту. Чтоб пехота была всегда прикрыта нами, мы должны работать и под ответным огнем, к примеру», - рассказывает номер расчета-заряжающий с позывным Филин.

«Рапира», или МТ-12, имеет высокую скорострельность, при этом пушка предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается из походного положения в боевое. Обладает большой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.