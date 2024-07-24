Украинский президент Владимир Зеленский позвонил Дональду Трампу из-за страха потерять власть, что лишний раз показало «принципиальность» киевского режима. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Как говорится, "ничего личного" - лишь страх за то, чтобы навсегда уже остаться в украинской власти, и никаких морально-этических сдерживающих моментов. На все готовы, лишь бы сохранить вот эту самую привязку к власти», - сказала дипломат.

Напомним, на прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп пообщался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Телефонный разговор состоялся 19 июля.

Украинский президент поздравил своего собеседника с выдвижением на выборы и осудил покушение, совершенное в Пенсильвании 13 июля.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что принесет «мир во всем мире».