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Захарова заявила, что Зеленский звонил Трампу из страха потери власти

По словам официального представителя МИД РФ, у киевского режима нет никаких морально-этических сдерживающих моментов.
Сергей Лебедев 2024-07-24 12:39:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинский президент Владимир Зеленский позвонил Дональду Трампу из-за страха потерять власть, что лишний раз показало «принципиальность» киевского режима. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Как говорится, "ничего личного" - лишь страх за то, чтобы навсегда уже остаться в украинской власти, и никаких морально-этических сдерживающих моментов. На все готовы, лишь бы сохранить вот эту самую привязку к власти», - сказала дипломат.

Напомним, на прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп пообщался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Телефонный разговор состоялся 19 июля.

Украинский президент поздравил своего собеседника с выдвижением на выборы и осудил покушение, совершенное в Пенсильвании 13 июля. 

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что принесет «мир во всем мире».

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #Мария Захарова #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #МИД России
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