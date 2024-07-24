МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Археологи показали найденные в Якутске берестяные грамоты XVII века

Грамоты написаны чернилами, а не процарапаны, как большинство других обнаруженных в России.
Сергей Лебедев 2024-07-24 11:57:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Якутске в ходе археологических раскопок впервые на Дальнем Востоке обнаружили девять берестяных грамот XVII века. Уникальность находки заключается в том, что записи сделаны чернилами. Это особо редкий случай, рассказали «Звезде» специалисты.

«Это первые находки берестяных грамот на Дальнем Востоке. И интерес заключается в том, что это одни из самых поздних грамот, конец XVII - начало XVIII века. Они написаны чернилами, а не процарапаны, как большинство грамот», - рассказал специалист-археолог ООО НПО «Северная археология-1» Иван Фролов.

Археологи считают, что обнаруженные грамоты являются частью архива воеводской канцелярии, утраченной во время пожара 1700 года. На данный момент специалистам удалось прочитать только один фрагмент, в котором говорится о сборе ясака - натурального налога.

Первым уникальные грамоты обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов, который специально приехал на раскопки в Якутск. Сейчас парень учится на историческом факультете Вятского государственного университета.

Предполагается, что археологические работы продлятся еще несколько месяцев. Обнаруженные грамоты сейчас бережно хранят в специальных условиях. Находки защищены от неблагоприятной температуры и воздействия света.

#Дальний Восток #наш эксклюзив #Якутск #Грамота #береста
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 