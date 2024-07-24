Археологи показали найденные в Якутске берестяные грамоты XVII века

В Якутске в ходе археологических раскопок впервые на Дальнем Востоке обнаружили девять берестяных грамот XVII века. Уникальность находки заключается в том, что записи сделаны чернилами. Это особо редкий случай, рассказали «Звезде» специалисты.

«Это первые находки берестяных грамот на Дальнем Востоке. И интерес заключается в том, что это одни из самых поздних грамот, конец XVII - начало XVIII века. Они написаны чернилами, а не процарапаны, как большинство грамот», - рассказал специалист-археолог ООО НПО «Северная археология-1» Иван Фролов.

Археологи считают, что обнаруженные грамоты являются частью архива воеводской канцелярии, утраченной во время пожара 1700 года. На данный момент специалистам удалось прочитать только один фрагмент, в котором говорится о сборе ясака - натурального налога.

Первым уникальные грамоты обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов, который специально приехал на раскопки в Якутск. Сейчас парень учится на историческом факультете Вятского государственного университета.

Предполагается, что археологические работы продлятся еще несколько месяцев. Обнаруженные грамоты сейчас бережно хранят в специальных условиях. Находки защищены от неблагоприятной температуры и воздействия света.