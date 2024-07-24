Танкисты ВС РФ уничтожили опорник, пехоту и две БМП ВСУ под Авдеевкой

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» огнем с закрытой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом пишет Министерство обороны, сопроводив сообщение видеокадрами с подтверждением ударов.

Координаты скопления противника были получены с помощью беспилотников. Танкисты прибыли на позицию и открыли огонь, уничтожив вражеские укрепления, живую силу и бронетехнику, позволив штурмовикам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ.

«При работе уничтожили опорный пункт противника, также пехоту и две БМП противника», - рассказал командир танка с позывным Дема.

Также экипаж танка смог увернуться от FPV-дронов противника благодаря системе РЭБ и дополнительной защите, установленной на технике. Боевую машину не повредило, и танкисты ушли в укрытие.

На записи видно, что танк спрятан в лесистой местности, для защиты башни от ударов дронов-камикадзе к машине приварен защитный козырек. На конструкцию накинута маскировочная сеть.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.