ВСУ атаковали дронами паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани

Украинские военные атаковали дронами паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В результате произошедшего среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие. Кроме того, один человек погиб.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

После атаки начался локальный пожар, пишет Life.ru. Угрозы распространения огня нет, отметил Кондратьев.