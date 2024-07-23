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ВСУ атаковали дронами паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани

В результате произошедшего среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие.
Анна Назайкина 2024-07-23 09:39:55
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости

Украинские военные атаковали дронами паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В результате произошедшего среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие. Кроме того, один человек погиб.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

После атаки начался локальный пожар, пишет Life.ru. Угрозы распространения огня нет, отметил Кондратьев.

#беспилотники #Кубань #вениамин кондратьев #паромное судно
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