ВСУ атаковали дронами паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани

Украинские военные атаковали дронами паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
В результате произошедшего среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие. Кроме того, один человек погиб.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
После атаки начался локальный пожар, пишет Life.ru. Угрозы распространения огня нет, отметил Кондратьев.
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