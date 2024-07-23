МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сумской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура

Как сообщают местные власти, на месте проводятся аварийно-восстановительные работы.
Владимир Рубанов 2024-07-23 08:23:00
© Фото: ГСЧС Украины

В Сумской области на севере Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура, сообщила военная администрация региона. Повреждены объекты критической инфраструктуры под Шосткой - это административный центр района и городской общины.

При этом не уточняется, какие именно объекты повреждены и сколько их.

На месте проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщают областные власти. По предварительным данным, никто не погиб.

В Шостке расположено специализирующееся на изготовлении боеприпасов предприятие «Импульс», оно входит в число стратегически важных объектов Министерства обороны Украины. Кроме того, там находится казенный завод «Звезда», единственный на Украине по производству танковых выстрелов, боеприпасов для артиллерии, пироксилиновых порохов и компонентов ракетного топлива. Он входит в перечень стратегически важных предприятий Украины.

#в стране и мире #Украина #Шостка #взрывы #сумская область #объекты критической инфраструктуры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 