В Сумской области после взрывов повреждена критическая инфраструктура

В Сумской области на севере Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура, сообщила военная администрация региона. Повреждены объекты критической инфраструктуры под Шосткой - это административный центр района и городской общины.

При этом не уточняется, какие именно объекты повреждены и сколько их.

На месте проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщают областные власти. По предварительным данным, никто не погиб.

В Шостке расположено специализирующееся на изготовлении боеприпасов предприятие «Импульс», оно входит в число стратегически важных объектов Министерства обороны Украины. Кроме того, там находится казенный завод «Звезда», единственный на Украине по производству танковых выстрелов, боеприпасов для артиллерии, пироксилиновых порохов и компонентов ракетного топлива. Он входит в перечень стратегически важных предприятий Украины.