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Экипаж Ка-52М ударил ракетами по опорнику украинских националистов

Уничтожена живая сила противника в зоне ответственности группировки войск «Север».
2024-07-23 08:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало Минобороны России.

«Выполнили полет в зону боевых действий. В зоне отработали пуск неуправляемых авиационных ракет С-8», - рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Антон.

После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил об успешном поражении целей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #ВКС РФ #Минобороны России #спецоперация #Ка-52М #НАР С-8 #Группировка войск Север #управляемые авиационные ракеты «Вихрь»
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