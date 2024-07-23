Экипаж Ка-52М ударил ракетами по опорнику украинских националистов

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало Минобороны России.

«Выполнили полет в зону боевых действий. В зоне отработали пуск неуправляемых авиационных ракет С-8», - рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Антон.

После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил об успешном поражении целей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.