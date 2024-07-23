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Средства ПВО перехватили 21 БПЛА над Крымом и Черным морем

Еще по два аппарата обезвредили над Брянской областью и над Белгородской.
2024-07-23 07:35:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО перехватили прошлой ночью 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.

Еще два беспилотника перехвачены и уничтожены над Брянской областью и два - над Белгородской.

Предотвращена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Брянская область #белгородская область
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