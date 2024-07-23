Средства ПВО перехватили 21 БПЛА над Крымом и Черным морем

Дежурные средства ПВО перехватили прошлой ночью 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.

Еще два беспилотника перехвачены и уничтожены над Брянской областью и два - над Белгородской.

Предотвращена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.