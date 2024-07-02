Командир Саваль рассказал, как применяют собак и мотоциклы при штурмах

На линии боевого соприкосновения штурмовики группировки «Восток» из Приморья устроили настоящий мотокросс. При помощи фактора внезапности и неожиданности, бойцы взяли крупный опорник и расширили зону контроля российских Вооруженных сил.

До опорного пункта противника - прямо пять километров по открытой местности. В это же время байкер с автоматом - сложно уязвимая цель и полная неожиданность для украинских боевиков. Для езды по бездорожью и штурма применяют кроссовые и эндуро мотоциклы и квадроциклы.

Мотоциклисты приблизились к лесополосе и окопам, где спрятался неприятель. Поблизости сверху висит наш дрон, а руководство атакой происходит на командном пункте. Корректируется каждый шаг: когда и куда повернуть, где дать газу.

Таким же способом, используя новую тактику штурма малыми мотоциклетными группами, было недавно взято и село Старомайорское в ДНР. Сначала по противнику нанесли удар артиллерией и FPV дронами. Затем населенный пункт почти полностью накрылся дымовой завесой. Подходы разминировали, а после запустили мотогвардию. На весь штурм опорника ушло 45 минут.

Руководит дальневосточными штурмовиками опытный командир с позывным Саваль. Своих бойцов он учит действовать автономно и быть универсалами на поле боя, обходиться малым числом и умением.

«Откуда появляются идеи? От ошибок, согласны ведь? Если я считаю, что этот человек пешим не дойдет туда, потому что существуют уже камикадзе (дроны. - Прим. ред.). Если техника большая, тяжелая, гусеничная, и без разницы - она не доедет туда, но мне надо по времени, чтобы я быстро доехал туда. Что я должен? Или на лошади, или на мотоцикле. Ну, я выбрал мотоцикл. Мы выбирали даже собак. Ну, собак отпускали. Они думали, что это мы, штурмовики. Отвлечение моментом и все - мы уже у них в опорнике», - рассказал «Звезде» командир штурмового подразделения с позывным Саваль.

Он пояснил, что собак они не убивали, по свистку те возвращались обратно. На просьбу подробнее пояснить, командир сообщил, что по команде «Фас!» они бегут в бой, к противнику.

«Мы сзади заходим, а они отвлечены на собак. Это ночью более всего работает. Тепловизор и так далее. Они в этот момент пока стреляют на собак, а собаки же лучше человека бегают, силуэт опущенный, мы уже заходим в тыл и их гасим на месте. А потом уже оттуда по свистку наши собаки обратно идут», - поделился подробностями Саваль.

По его словам, в настоящее время в лагере тренируются уже девять собак. При этом бойцов он обучал тактике «один выстрел - один труп». В это же время противник стреляет, не зная, что позади него стоит российский воин. Когда противник давал очередь, продолжил командир, один выстрел даже не был заметен. Таким образом пятерым штурмовикам удалось ликвидировать 25 вражеских солдат.

Материал подготовили Игорь Лапик, Марина Крижановская и Николай Баранов.