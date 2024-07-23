ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом во Франции перед ОИ

Накануне начала Олимпийских игр во Франции отмечается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге для журналистов заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«В последние недели во Франции отмечается рост заболеваемости <...> там повысилась активность SARS-CoV-2 с 12% положительных результатов, а также 25% положительных результатов в центрах первичной медицинской помощи», - цитирует ее заявление РИА Новости.

Французские медики, по ее словам, не сообщали о повышенной нагрузке на учреждения здравоохранения. Харрис напомнила, что принимающая Игры сторона сама отвечает за оценку рисков для здоровья спортсменов. ВОЗ в данном случае выступает только в роли консультанта.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Ранее политик и лидер партии «Патриот» Флориан Филиппо заявил, что Париж накануне Игр превратился в тюрьму. С четверга ограничено движение пешеходов в центре Парижа, установлен «периметр безопасности», вход в который осуществляется по QR-коду. Проживающие или работающие в этих местах должны иметь при себе специальный пропуск.