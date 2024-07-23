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Латвия отправила Украине партию из более 500 дронов

Ранее латвийский премьер заявляла о готовности предоставить Киеву дроны на один миллион евро вместе с инструкторами для обучения их управлению.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 02:12:38
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Латвия направила на Украину первую партию беспилотных летательных аппаратов в составе более 500 штук, сообщил латвийский министр обороны Адрис Спрудс.

«Упаковки с более чем 500 дронами начинают путь на Украину», - написал Спрудс в своем аккаунте в X.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня анонсировали поставки на Украину дронов латвийского производства на сумму миллион евро. Вместе с беспилотниками страна намерена также направить своих инструкторов для обучения управлению с возможностью последующего увеличения их числа.

На прошлой неделе также стало известно о подготовке Францией нового пакета военной помощи Украине, в который войдут 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка.

#Украина #дроны #Латвия #помощь Украине #минобороны латвии #адрис спрудс
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