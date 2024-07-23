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В центре Картера опровергли слухи о его смерти

В СМИ ранее распространилась информация от американской активистки Лоры Лумер, что Картер умер в возрасте 99 лет.
Ирина Егорова 2024-07-23 19:41:32
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Информация о смерти экс-президента США Джимми Картера не является действительностью. Слухи о его смерти опровергли в центре бывшего главы США.

«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или изменений не было», - передает РИА Новости.

О смерти Картера первой сообщила американская активистка Лора Лумер. Позже она сама же опровергла свой пост в соцсети X.

«Это отвратительно, что кто-то подделал письмо, в котором говорится, что он умер. Я удалила письмо. Он все еще жив и находится в хосписе. Он там уже долгое время», - написала она.

Джимми Картеру 99 лет. Он руководил США в 1977-81 годах. В 1980 году он проиграл на выборах республиканцу Рональду Рейгану. Его внешнеполитическим успехом считается подписание 18 июня 1979 года Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) между СССР и США.

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