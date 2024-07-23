Комвзвода объяснил, как расчет «Стрелы» сбивает дроны «вдогон»

На Авдеевском направлении расчет ЗРК «Стрела-10» следит за безопасностью неба. Комплекс может в любой момент и сам стать приоритетной целью для разведчиков и ударных дронов противника, но у наших бойцов есть свои хитрости.

«Если БПЛА летит прямо над нами, мы стараемся не светиться на позиции, чтобы нас не обнаружили. Мы чуть отпускаем и вдогон уже точно поражаем», - рассказывает командир взвода с позывным Гарпун.

«Стрела-10» работает по принципу «выстрелил и забыл». Оператору достаточно захватить объект в прицел, ракета уже сама настигает ее в небе. Но как бы там ни было, работа у бойцов ПВО напряженная, есть считаные секунды на перехват цели, пока та не успела провести разведку.

«Стрелковое оружие против той же самой "Фурии" - это именно чтобы обозначить, что она летает. Чтобы окружающие поняли, что можно куда-то уйти в укрытие, чтобы она не срисовала позиции», - поясняет оператор ЗРК «Стрела-10» с позывным Шуба.

Погоду, когда небо затянуто тучами, пусть они и не висят низко, называют «нелетной». Не потому, что она мешает полету беспилотников, а потому, что на фоне белых облаков их хорошо видно. Впрочем, противник этим пренебрегает.

За сегодня на счету зенитчиков уже две сбитые цели. Только за последнюю неделю расчет «Стрелы-10» уничтожил около 30 вражеских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.