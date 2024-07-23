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Бурные потоки и упавшие деревья: кадры из Сочи после ливня и смерча

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра среды.
Сергей Лебедев 2024-07-23 14:58:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Сочи после сильнейшего ливня бурные потоки реки Мацеста снесли несколько деревьев. Из-за этого в русле образовались заторы. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Сегодня вечером ожидается продолжение урагана, поэтому река может выйти из берегов.

Между тем после прошедшего дождя затопленными оказались и набережные города. Местами на дорогах образовались глубокие лужи, которые препятствуют проезду автомобилей.

В данный момент в Сочи действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра среды.

Местных жителей и туристов призывают проявить осторожность. Сейчас городские пляжи закрыты для посещения.

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