Бурные потоки и упавшие деревья: кадры из Сочи после ливня и смерча

В Сочи после сильнейшего ливня бурные потоки реки Мацеста снесли несколько деревьев. Из-за этого в русле образовались заторы. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Сегодня вечером ожидается продолжение урагана, поэтому река может выйти из берегов.

Между тем после прошедшего дождя затопленными оказались и набережные города. Местами на дорогах образовались глубокие лужи, которые препятствуют проезду автомобилей.

В данный момент в Сочи действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра среды.

Местных жителей и туристов призывают проявить осторожность. Сейчас городские пляжи закрыты для посещения.