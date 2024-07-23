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В Москве после падения из окна погибла ведущий научный сотрудник РАН

Трагедия произошла накануне вечером в поселении Воскресенское.
Сергей Лебедев 2024-07-23 14:23:27
© Фото: Tino Plunert, ZB, Global Look Press

В минувший понедельник вечером в Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко. Об этом сообщает ТАСС. Трагедия произошла в поселении Воскресенское, расположенном в Новомосковском административном округе.

Сообщается, что тело женщины обнаружили возле ее дома. По предварительным данным, Бондаренко выпала из окна собственной квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего. Предположительно, произошел несчастный случай.

Валентина Бондаренко работала в Институте экономики РАН с 1988 года, а с этого - в Высшей школе экономики. Также она была одним из основателей Международного фонда Н.Д. Кондратьева.

За свою академическую карьеру Бондаренко опубликовала более 200 работ.

#ЧП #ран #Трагедия #Новая Москва #погибла #Воскресенское
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