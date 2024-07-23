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Десантники из Тулы взяли штурмом позиции ВСУ у села Переездное в ДНР

При атаке на вражеские позиции десантники использовали БМД-2 и танк Т-80 с минным тралом, а также стрелковое оружие.
2024-07-23 07:47:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые группы тульских десантников захватили позиции украинских боевиков у населенного пункта Переездное на Северском направлении спецоперации в ДНР. Нашим бойцам удалось улучшить свое положение по переднему краю. Основные укрытия боевиков и их огневые точки удалось обнаружить с воздуха при помощи разведывательных беспилотников.

Воины-десантники на боевых машинах БМД-2 и танке Т-80 с минным тралом, под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи.

«Мы должны были залететь к опорному пункту и отработать по нему шквальным огнем из 30-мм автоматической пушки, чтобы противник не смог поднять головы и по нам не было обратного огневого воздействия», - рассказал наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел.

Зайдя во вражеский опорный пункт, десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника.

«Во время ведения огня по противнику нет в голове никаких мыслей, кроме одной, чтобы прикрыть огнем своих ребят, чтобы они нормально зашли в опорник, зачистили его и выполнили поставленную задачу», - добавил Орел.

В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Т-80 #штурм #ДНР #бмд-2 #Тульские десантники #СВО
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