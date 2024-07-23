ВС РФ освободили Ивано-Дарьевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Ивано-Дарьевку в ДНР, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности «Южной» группировки составили до 750 человек. Помимо живой силы, противник лишился бронемашины «Казак» и шести автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы наши военные поразили РСЗО «Град», четыре орудия Д-20, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30, две американские гаубицы М119. Также противник недосчитался станции РЭБ «Анклав-Н», двух американских контрбатарейных РЛС AN/TPQ-50 и шести складов боеприпасов.

Также Минобороны сообщает, что подразделения группировки «Центр» уничтожили очередной танк Abrams. Кроме того, сегодня ударом ВС РФ уничтожен цех производства дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.