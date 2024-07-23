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Клименко назвал сбой Windows «тренажером судного дня»

Глобальный сбой в программном обеспечении возник из-за соглашения Microsoft и ЕС, сообщили СМИ.
Анастасия Пермякова 2024-07-23 13:33:06
© Фото: Eduardo Parra Keystone Press Agency, Global Look Press

Глобальный сбой в работе техники на OC Windows произошел из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией, по которому компания предоставила владельцам защитного ПО полный доступ к операционной системе. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя компании.

В прямом эфире на Радио Sputnik председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сравнил такие сбои с «метеоритным дождем» и «бытовухой».

«Такие истории происходят ежедневно в Интернете. Я подозреваю сотни, может быть, тысячи. Примерно как метеоритный дождь. У нас всегда же метеориты падают. Раз в десять лет падает метеорит весом килограмм, раз в сто лет - тонна... Так же и здесь, при обновлении программного обеспечения выходит из строя само программное обеспечение, которое обновлялось. Я вас уверяю, это бытовуха», - рассказал Герман Клименко.

Клименко также добавил, что фактически ничего необычного в данном инциденте нет.

«Кстати, тут мироздание вообще особо пошутило. Ведь произошла следующая история. Компании, которые пострадали... они покупали специализированное программное обеспечение для защиты от внешних атак. А враг прокрался изнутри. То есть, понимаете, он обновлялся на автопилоте... В результате получили маленький тренажер судного дня», - сказал он.

Компании-производителю программного обеспечения удалось справиться с ситуацией в кратчайшие сроки.

Напомним, что глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, выбил в прошедшую пятницу работу авиакомпаний, банков, операторов связи и других отраслей из штатного режима.

#технологии #ЕС #Еврокомиссия #программное обеспечение #ПО #Сбой #Windows #Microsoft #антивирус #глобальный сбой
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