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Альтштейн назвал единственный способ спастись от ротавируса на море

От этого вируса нет вакцины, поэтому остается только профилактика.
Владимир Рубанов 2024-07-23 13:24:35
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ротавирусные инфекции заражают людей круглый год, особенно активны они в летне-осенний и зимне-весенний период, рассказал «Звезде» Анатолий Альтштейн - инфекционист, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Этот вирус устойчивый, он хорошо сохраняется в воде, на разных предметах, на пищевых продуктах. Носителем является человек. Вирус выделяется с фекалиями и потом попадает на разные объекты.

Механизм заражения ротавирусом - фекально-оральный. Вирус из испражнений попадает на руки, а потом в рот. Поэтому есть только один вариант профилактики - санитарно-гигиенический. Нужно употреблять такие продукты и воду, где нет этого вируса.

«Фрукты нужно мыть, воду - кипятить. Так вы можете в значительной мере себя уберечь. Вакцин против этого вируса нет таких, какие можно было бы широко применять. Поэтому гигиенические меры защиты являются тут единственными», - рассказал Альтштейн.

При плавании всегда есть вероятность, что человек заглотнет воду. Если больных в месте купания много, то и концентрация вируса может быть заметной. Поэтому воду в месте купания лучше не допускать в рот.

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