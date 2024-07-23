PzH 2000 превратилась в огненный шар от удара «Малки» под Авдеевкой

Расчет 203-мм самоходной пушки «Малка» группировки «Центр» уничтожил немецкую САУ PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, продемонстрировав кадры с боевой работой артиллеристов.

«Выкатились как обычно, начали работать и с третьего выстрела попали, а четвертым добили. Вначале мы ее прожгли, а потом у нее БК детонировало. Разнесло на пол-леса», - рассказал номер расчета с позывным Опер.

Немецкая артиллерийская установка была поражена на расстоянии более 20 километров. Разведка целей и наведение орудия производились с помощью беспилотников. Отстрелявшись, расчет оперативно покинул огневую позицию под прикрытием РЭБ.

На записи видно, что «Малку» разместили в лесистой местности. Показано, как производятся необходимые расчеты. К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие механизм. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели. На записи видно, как после попадания по цели происходит детонация, вражеская техника полыхает.

Боевая работа ведется как днем, так и по ночам, независимо от погодных условий. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры или идет минометный обстрел. Расчеты обладают большим опытом, и на то, чтобы развернуть орудие и навести его, у них уходят считаные минуты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.